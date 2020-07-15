В американском авиаконцерне Boeing поставки коммерческих самолетов упали на 78%. Все из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на деятельность компании и ее клиентов.

Такой серьезный обвал компания зафиксировала во втором квартале 2020 года в годовом выражении. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.

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Насколько сократились поставки

В апреле-июне Boeing поставил 20 коммерческих самолетов против 90 за аналогичный период 2019 года.

за аналогичный период 2019 года. Поставки модели Boeing 737 сократились до 4 единиц из 24 , Boeing 787 – до 7 единиц из 42.

, Boeing 787 – С начала 2020 года компания поставила 70 коммерческих самолетов против 239 за аналогичный период 2019 года.

Поставки в сегменте обороны, космоса и безопасности

В этих сегментах Boeing за аналогичный период поставил 44 машины, в частности, 27 новых и реконструированных вертолетов AH-64 Apache.

Во втором квартале 2020 года поставки компании в сегменте обороны были немного ниже – Boeing поставил 37 машин, включая 17 единиц AH-64 Apache.