Масштабный концерт "Океан Эльзы" на День Независимости: как это было

В Киеве отгремел один из самых ожидаемых концертов года – грандиозное выступление группы "Океан Эльзы". Праздник провели на День Независимости Украины, поэтому объединил тысячи меломанов.

Почти 4 часа песен о любви, жизни, дружбе и войне и десятки тысяч слушателей. "Океан Эльзы" в День Независимости всколыхнули НСК "Олимпийский". После летнего концертного перерыва музыканты устроили масштабное празднование Дня Независимости.

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Почему День Независимости

Не случайно группа "Океан Эльзы" выбирает для выступления 24 августа. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук рассказал, что этот праздник особенный, ведь отец артиста – Иван Вакарчук – был депутатом Рады первого демократического созыва. Поэтому певец по-особенному вспоминает первое 24 августа в независимой Украине и с трепетом рассказывает об этом.

За два дня все стало так быстро меняться, а за три дня все превратилось в Акт провозглашения независимости в Верховной Раде Украины – я запомнил этот момент навсегда. И у меня до сих пор дух захватывает, в сердце до сих пор. С тех пор я никогда не относился несерьезно к словам "независимость государства". Это для меня сакральное. Одна из главных вещей в жизни,

– рассказал Святослав Вакарчук.

С 2014 года коллектив создал традицию давать концерт именно на День Независимости. Песни "Океан Эльзы" гремели на стадионах Львова, Одессы и Харькова. В 2018 году концерт провели в столице Украины – Киеве. На НСК "Олимпийский" установили большую сцену в форме волны, устроив на ней огромный экран. Песни "Океан Эльзы" сопровождались тематическими роликами, которые гармонично подчеркивали тексты песен.

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 24 Сер 2018 р. о 11:04 PDT

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Кто выступил на одной сцене с "Океан Эльзы"

По словам Святослава Вакарчука, ко Дню Независимости группа готовилась целый год. Поэтому музыкантам удалось удивить своих поклонников. Специально для концерта группа пригласила талантливых ди-джея Katro Zauber, который выступил со специальным сетом украинских песен, и участников "ДахаБраха". Выступления объявляли телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Мы рады выступать на одной сцене с уникальным музыкальным коллективом, который уже стал одним из символов Украины в мире. Я очень люблю их творчество. Их выступления, на которых я был – среди лучших моих концертных воспоминаний,

– рассказал Святослав Вакарчук о коллективе "ДахаБраха".

Допис, поширений yana18lytvyn (@yana18lytvyn) 24 Сер 2018 р. о 9:54 PDT

После колоритных вокалистов на сцену вышли участники "Океан Эльзы", вызвав шквал аплодисментов. С первых же слов Святослава Вакарчука на НСК "Олимпийский" воцарилась возвышенная атмосфера.

Чем запомнится выступление "Океан Эльзы"

Не только музыканты готовились к грандиозному выступлению, но и люди, сердца которых бились в унисон. Почти 100 тысяч поклонников пришли встретить особый праздник с "Океан Эльзы", надев вышиванки и взяв с собой флаги. Поэтому атмосферу, царившую на НСК "Олимпийский", невозможно было передать словами.

Допис, поширений Victoria Kozii (@koziyka_) 24 Сер 2018 р. о 8:21 PDT

Поклонники группы, которые ежегодно встречают День Независимости с "Океан Эльзы", уверены, что это было самое длинное выступление коллектива. В течение почти 4 часов музыканты исполняли известные песни и новые композиции. Ключевыми же треками стали концертные версии песен "В небо жене", "Без тебе" и новая композиция "Скільки нас".

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По традиции, Святослав Вакарчук исполнил гимн Украины с почти 100 тысячами поклонников. От звучания патриотических слов дух захватывало даже у тех, кто скрывает свои эмоции.

Допис, поширений Kate_ch (@________kate_ch________) 24 Сер 2018 р. о 10:58 PDT

Многие песни группы "Океан Эльзы" стали символическими и приобрели новое, народное значение, потому что эти композиции звучали на революционном Майдане и на Донбассе. Не обошел вниманием Святослав Вакарчук и нынешние события – песню "Коли тобі важко" музыканты посвятили политзаключенным, в частности, Олегу Сенцову, который до сих пор остается в плену России. Украинцев, которые незаконно оказались за решеткой в ​​РФ, Святослав Вакарчук назвал героями.

На концерт "Океан Эльзы" пришли и военнослужащие. Как на фронте, так и в повседневной жизни песни Святослава Вакарчука поднимают их дух. Для военных группа посвятил песню "Мить", которая является очень символической.

Нельзя терять надежду. Нельзя сдаваться до последнего момента. Возможно именно оно, последнее мгновение, принесет весну, которая станет началом новой жизни,

– рассказал Святослав Вакарчук.

Допис, поширений Вася Добровольний (@basil_dobrovolniy) 24 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

"Океан Эльзы" – единственная в Украине группа, которой удалось собрать целый стадион "Олимпийский". Впервые это произошло в 2014 году – тогда послушать песни коллектива пришли более 70 тысяч украинцев, а через 2 года количество слушателей выросло на 20 тысяч. День Независимости в 2018 году установил своеобразный рекорд – около 100 тысяч меломанов пришли на главную арену страны.

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 23 Сер 2018 р. о 10:12 PDT

Такой ажиотаж относительно выступления "Океан Эльзы" оправдан, ведь Святослав Вакарчук будто объединяет тысячи украинцев в одно целое. Сам концерт артиста – это всегда нечто особенное: певец, как никто другой, умеет подать патриотические слова так, что каждый человек запечатлит их в своей памяти. Именно Святослав Вакарчук умеет совместить зажигательные танцы и исполнение песни на осветительной колонне с патриотизмом, лирикой и мудростью многих поколений. Именно его концерты привлекают внимание как молодежи, так и старшего поколения. И именно его энергия просто незабываемая.

Смотрите видео с грандиозного концерта "Океан Эльзы" в Киеве: