Масштабный пожар на Днепропетровщине: горел завод изделий из пластика (фото, видео)
Ангары предприятия по изготовлению пластиковых изделий загорелись в селе Каменка.
Клубы темного дыма накрыли весь поселок, его видно даже за несколько километров, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
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Большие объемы пластика на предприятии осложняли тушение огня.
На Днепропетровщине горел завод изделий из пластика: видео
На месте работали больше полусотни спасателей и десять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.
По состоянию на 14:27 пожар локализовали, сейчас продолжается ликвидация его последствий.
Смотрите видео: спасатели локализовали пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий
Источник: 24 Канал
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