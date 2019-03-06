Масштабный пожар на Днепропетровщине: горел завод изделий из пластика (фото, видео)

Ангары предприятия по изготовлению пластиковых изделий загорелись в селе Каменка.

Клубы темного дыма накрыли весь поселок, его видно даже за несколько километров, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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Большие объемы пластика на предприятии осложняли тушение огня.

На Днепропетровщине горел завод изделий из пластика: видео

На месте работали больше полусотни спасателей и десять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

По состоянию на 14:27 пожар локализовали, сейчас продолжается ликвидация его последствий.

Смотрите видео: спасатели локализовали пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий