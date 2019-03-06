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      Масштабный пожар на Днепропетровщине: горел завод изделий из пластика (фото, видео)

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / dsns.gov.ua

      Ангары предприятия по изготовлению пластиковых изделий загорелись в селе Каменка.

      Клубы темного дыма накрыли весь поселок, его видно даже за несколько километров, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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      Большие объемы пластика на предприятии осложняли тушение огня.

      На Днепропетровщине горел завод изделий из пластика: видео

      На месте работали больше полусотни спасателей и десять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

      По состоянию на 14:27 пожар локализовали, сейчас продолжается ликвидация его последствий.

      Смотрите видео: спасатели локализовали пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий

       

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      Теги: Новости Украины Новости Днепра Пожар
      Источник: 24 Канал
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