Масштабный пожар на химзаводе в Калуше: есть ли угроза для жителей города

В Калуше на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим", занимающейся переработкой нефтепродуктов, произошла крупный пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

По словам инсайдера 24 канала, который сотрудничает с химзаводом, опасности для жителей города и приближенных населенных пунктов нет. Все выбросы от горения не представляют угрозы для людей. Это подтвердил и мэр Калуша Игорь Матвийчук.

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Пожар вспыхнул в компрессоре в 21:08, а затем перекинулся на соседние емкости. Однако системы пожарной безопасности сработали автоматически, что не позволило пламени распространиться на другие установки.

"Пожар мог быть угрожающей, если бы не сработали системы безопасности. Но все под контролем. Там фактически независимые пожарные системы: по подаче воды, например, есть три разные подводы, с разных сторон. Такое же с электричеством: есть независимые источники питания. Поэтому вся система построена так, чтобы быстро локализовать пламя", –рассказал инсайдер.

Кроме этого, эксперт заверил, что огонь не может перекинуться на другие установки, которые имеют огнеопасные вещества.

Все установки между собой разделены, они при чрезвычайных ситуациях отсекаются арматурой. Это делается автоматически: срабатывания клапанов осуществляется за 3 - 4 секунды. Поэтому пламя не распространяется дальше,

– добавил инсайдер.

Вероятной причиной масштабного пожара называют повреждения трубы. Эксперт отметил, что оборудование на химзаводе устаревшее, поэтому малейшая разгерметизация могла привести к возгоранию. Ранее же производство закрывали на капитальный ремонт, однако существенных изменений не произошло. При этом олефинов завод сверхприбыли: вся продукция изготавливается из ненужных остатков нефтеотходов, поступающих на предприятие для утилизации. Поэтому руководители производства имеют средства для полной замены всех аппаратов, убеждает инсайдер.



Пожар на олефиновом заводе в Калуше / Facebook

Как сообщали ранее журналисты 24 канала, 12 января на олефинов заводе в городе Калуш вспыхнул пожар. Работники ДСНС перекрыли дороги к промышленному району и начали работы по ликвидации пожара.

К месту чрезвычайного происшествия прибыли 18 единиц техники. В частности, для ликвидации последствий пожара приехали спасатели из соседних городов – Галича, Ивано-Франковска, Долины. Местные жители до сих пор видят зарево от огня и слышат гул от горения.

Эксперт утверждает, что пока пожарные не могут тушить огонь, так как должны догореть все вещества, которые содержались в бочках. Поэтому подразделения с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.



Пока в сети опубликовали жуткие кадры из пожара на химзаводе Калуша, некоторые из них – непосредственно с места происшествия.