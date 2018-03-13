Масштабный пожар на складах в Киеве ликвидировали

13 марта 2018 года в Киеве горели помещения на территории столичного комбината "Полиграфкнига" в Святошинском районе. Это примерно 700 квадратных метров. По словам местных, там хранят вещи для продажи. По предварительной информации, пострадавших нет. Очевидцы слышали звуки взрывов. В здании провалилась стена и вылетели окна.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 Канала Алексей Кондаков.

Пожар начался 13 марта примерно в 17 часов, тогда же представители ГСЧС получили вызов. К складским помещениям сразу выехало несколько бригад. На складе хранились различные продукты, строительные материалы, в том числе и легковоспламеняющиеся. Поэтому, возможно, пожар и распространился примерно на 800 квадратных метров.

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О причинах — пока ничего неизвестно. Пострадавших нет, однако во время ликвидации пожара было слышно несколько взрывов. Возможно, это были газовые баллоны, ведь впоследствии спасатели вынесли из помещения еще 60 таких.

Пожар уже ликвидировали, теперь собирают обломки.

Напомним, во вторник, 13 марта, в Киеве на улице Институтской на припаркованный автомобиль BMW упала огромная глыба льда.