Масштабный пожар начался на полигоне под Харьковом: фото, видео

Под Харьковом вблизи села Клугино-Башкировка с утра 9 сентября горят торфяники. Возгорание произошло на территории военного полигона.

По информации корреспондента 24 канала, тлеющий торф постоянно поливают водой. Но сколько времени понадобится на ликвидацию, никто сказать не может, мешает жара и скрытые очаги тления.

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Дым с полигона распространяется над ближайшими поселками. Местные жалуются, что уже несколько недель страдают от смога и гари. В Минобороны говорят о трех гектарах пожара и уверяют, что опасности взрывов нет, потому что рядом нет склада или арсенала.



Пожар на полигоне под Харьковом

В то же время в мэрии Чугуева сообщили о трех взрывах и 10 обезвреженных снарядах. Слышали характерные звуки и бойцы Службы спасения, круглосуточно работающие на полигоне.



Дым с полигона распространяется ближайшие поселками

Сколько времени понадобится на ликвидацию, никто сказать не может

"Огонь видно. Пожарные машины ездят, пытаются что-то сделать, тушить. Но чтобы какая-то санавиация – нет. Дышать невозможно. Вещи снимаешь – воняют. Дети просыпаются утром, некоторые кашляют даже. Двое детей аллергики кашляют", – сказала жительница села Башкировка Анастасия Глушко .

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