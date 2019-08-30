Масштабный пожар под Львовом: угрозы для населения нет

Масштабный пожар. который вспыхнул 30 августа на химическом предприятии под Львовом, удалось локализовать. Работники ГСЧС продолжают работать над ликвидацией его последствий. Согласно выводам специалистов, угрозы для жителей области нет.

Таким является вывод химико-радиометрической лаборатории ГУ ГСЧС Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Они совершили семь замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар.

Предельной допустимой концентрации вредных веществ не выявлено,

– отметили в сообщении

Что известно о пожаре под Львовом

30 августа в 13:49 к спасателям поступило сообщение о масштабном пожаре на химическом предприятии "Ника Друк", которое расположено под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района.

Глава Львовской ОГА Маркиян мальский и призвали людей, проживающих в ближайших населенных пунктах, закрыть окна и двери и не выходить на улицу.



Пожар вспыхнул в селе Чишки Пустомытовского района

Пожар вспыхнул на площади около 800 квадратных метров на открытом складе. Там хранились легковоспламеняющиеся химические вещества. Известно также, что огонь перекинулся на двухэтажное здание, которое расположено рядом.

Кроме этого, в ГСЧС рассказали, что двое сотрудников предприятия обратились за медицинской помощью. Один из них отказался от госпитализации, другого забрала карета скорой помощи. У него – 25% ожогов тела и дыхательных путей.