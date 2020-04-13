12:23
13 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Масштабный пожар в Чернобыле: насколько это опасно для Киева

      - Читати новину українською
      Пожары в Чернобыле / www.dsns.gov.ua

      В Чернобыле пожарные до сих пор не могут укротить огонь, который занялся еще 4 апреля. В зоне отчуждения, горят не только леса, но и заброшенные деревни. Как масштабный пожар угрожает Киеву и области – читайте далее.

      С начала возгорания леса и до сих пор экологическая инспекция со спецгруппой в Чернобыльской зоне постоянно замеряют радиационный фон. Об этом в программе "Утро на 24 канале" рассказал временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

      К слову Чернобыльская зона горит уже десятый день: последние новости, фото и видео

      "Наши данные показали, что радиационный фон в норме, он, если научным языком, имеет 0,11 – 0,13 микрозивертов – это нормальный показатель, бояться нечего", – пояснил Фирсов.

      Однако он отметил, что смог от пожара, которым дышит часть Киевской и Житомирской областей, вредит здоровью, поскольку содержит вредные вещества. Также отметил, что жителям областей нужно меньше быть в эпицентре этого смога.

      "Но смог и радиационные загрязнения – это разные величины. То есть смог есть везде, от него страдает Европа, это не смертельно. Радиация – это несколько другое, но можно успокоить граждан, что радиационный фон в норме", – добавил эксперт.

      Пожары в Чернобыле: что известно

      • С 4 апреля спасатели не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. По предварительным данным, он возник во время умышленного поджога травы "ради забавы".
      • К тушению пламени привлекают все больше людей – на месте работает почти 400 пожарных и почти сотня единиц техники. Три самолета и три вертолета ГСЧС накануне сбросили 370 тонн воды.
      • Пожар в Чернобыльской зоне видно даже со спутников NASA.
      • Синоптики говорят, что сегодня в Киев попадет загрязненный воздух, ведь в сторону столицы дует сильный ветер.

      Почему нельзя жечь сухую траву: смотрите видео

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Чернобыль ГСЧС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 11:50 Украина с Коломойским и без него, или Бенинградская битва
      Михайло Дубинянський
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня