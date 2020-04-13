Масштабный пожар в Чернобыле: насколько это опасно для Киева
В Чернобыле пожарные до сих пор не могут укротить огонь, который занялся еще 4 апреля. В зоне отчуждения, горят не только леса, но и заброшенные деревни. Как масштабный пожар угрожает Киеву и области – читайте далее.
С начала возгорания леса и до сих пор экологическая инспекция со спецгруппой в Чернобыльской зоне постоянно замеряют радиационный фон. Об этом в программе "Утро на 24 канале" рассказал временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
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"Наши данные показали, что радиационный фон в норме, он, если научным языком, имеет 0,11 – 0,13 микрозивертов – это нормальный показатель, бояться нечего", – пояснил Фирсов.
Однако он отметил, что смог от пожара, которым дышит часть Киевской и Житомирской областей, вредит здоровью, поскольку содержит вредные вещества. Также отметил, что жителям областей нужно меньше быть в эпицентре этого смога.
"Но смог и радиационные загрязнения – это разные величины. То есть смог есть везде, от него страдает Европа, это не смертельно. Радиация – это несколько другое, но можно успокоить граждан, что радиационный фон в норме", – добавил эксперт.
Пожары в Чернобыле: что известно
- С 4 апреля спасатели не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. По предварительным данным, он возник во время умышленного поджога травы "ради забавы".
- К тушению пламени привлекают все больше людей – на месте работает почти 400 пожарных и почти сотня единиц техники. Три самолета и три вертолета ГСЧС накануне сбросили 370 тонн воды.
- Пожар в Чернобыльской зоне видно даже со спутников NASA.
- Синоптики говорят, что сегодня в Киев попадет загрязненный воздух, ведь в сторону столицы дует сильный ветер.
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