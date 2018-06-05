Масштабный пожар в Чернобыле: синоптик предупреждает жителей Киева об опасности

Жителям Киева стоит быть осторожными, ведь ветер несет в столицу дым от пожара, который охватил территории наиболее радиационной зоны Чернобыля.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Как известно, серьезный пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 гектаров. Возгорание пытаются ликвидировать 126 спасателей и 29 единиц техники, среди которых вертолет и самолет ГСЧС.

Информации о повышенном радиационном фоне нету. А вот что нам должно быть интересно – направление ветра. И ветер в Киеве сейчас – северный, северо-западный, 6-7 метров в секунду,

– сказала Диденко.

По словам синоптика, это означает, что ветер со стороны Чернобыльской зоны, где продолжается пожар, направлен в сторону Киева.