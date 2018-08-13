Масштабный пожар в Днепре: двое людей погибли

В воскресенье, 12 августа, в Самарском районе города Днепра вспыхнул пожар в жилом доме, погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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"12 августа в 16:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели 3-й и 18-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме

На месте спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир одноэтажного жилого дома коридорного типа. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины 1956 года рождения.

Во время пожара погибли два человека

"Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 квадратных метров и крыша жилого дома на площади 280 квадратных метров. Пожар был локализован в 17:08 и ликвидирован в 17:37. Всего к ликвидации пожара привлечено 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", – отметили спасатели.

Сейчас причину пожара устанавливают правоохранительные органы.