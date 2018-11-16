Масштабный пожар в Харькове: огонь охватил полтысячи квадратных метров
В пятницу, 16 ноября, в Харькове загорелась лесопилка. На момент прибытия пожарных горели хозяйственные постройки, лесо- и пиломатериалы, а также их отходы на площади около 500 квадратных метров.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Огонь в хозяйственной постройке вспыхнул около семи утра и быстро распространялся по территории. Спасателям, прибывшим на вызов, удалось локализовать огонь за час, на данный момент пожар полностью ликвидировали.
Причину пожара и размер нанесенного ущерба будут выяснять следователи.
Пожар в Харькове
Видео: ликвидация пожара в Харькове
Источник: 24 канал
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