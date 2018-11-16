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      Масштабный пожар в Харькове: огонь охватил полтысячи квадратных метров

      98 Читати новину українською
      Пожар в Харькове
      Пожар в Харькове / kh.vgorode.ua

      В пятницу, 16 ноября, в Харькове загорелась лесопилка. На момент прибытия пожарных горели хозяйственные постройки, лесо- и пиломатериалы, а также их отходы на площади около 500 квадратных метров.

      Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

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      Огонь в хозяйственной постройке вспыхнул около семи утра и быстро распространялся по территории. Спасателям, прибывшим на вызов, удалось локализовать огонь за час, на данный момент пожар полностью ликвидировали.

      Причину пожара и размер нанесенного ущерба будут выяснять следователи.

      Пожежа у Харкові
      Пожар в Харькове

      Видео: ликвидация пожара в Харькове

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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