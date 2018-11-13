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      Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: известны детали

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      Пожар в столичной многоэтажке
      Пожар в столичной многоэтажке / Telegram Anatoliy Ya

      В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажном доме жилого комплекса "Парк Стоун". Сейчас стало известно, что возгорание ликвидировали и спасли около 15 человек.

      Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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      Из-за пожара в Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда из многоэтажки были эвакуированы 60 человек, а также пожарные спасли 10 взрослых и 5 детей.

      Пожежа в столичній багатоповерхівці

      Пожар в столичной многоэтажке

      Пожар площадью 80 квадратных метров охватил территорию с 2 по 23 этажа и распространился на общий коридор на одном из этажей. Загорелись электрокабели в шахте лифта, – сообщили спасатели.

      По словам сотрудников ГСЧС, на месте работало 75 спасателей.

      Когда восстановят электроснабжение в доме – пока неизвестно.

      Напомним, вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов жилого комплекса "Парк Стоун" во вторник, 13 ноября. Свидетели происшествия зафиксировали на фото и видео возгорания на верхних этажах здания.

      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Пожар
      Источник: 24 канал
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