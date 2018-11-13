Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: известны детали

В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажном доме жилого комплекса "Парк Стоун". Сейчас стало известно, что возгорание ликвидировали и спасли около 15 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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Из-за пожара в Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда из многоэтажки были эвакуированы 60 человек, а также пожарные спасли 10 взрослых и 5 детей.

Пожар в столичной многоэтажке

Пожар площадью 80 квадратных метров охватил территорию с 2 по 23 этажа и распространился на общий коридор на одном из этажей. Загорелись электрокабели в шахте лифта, – сообщили спасатели.

По словам сотрудников ГСЧС, на месте работало 75 спасателей.

Когда восстановят электроснабжение в доме – пока неизвестно.

Напомним, вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов жилого комплекса "Парк Стоун" во вторник, 13 ноября. Свидетели происшествия зафиксировали на фото и видео возгорания на верхних этажах здания.