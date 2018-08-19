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Масштабный пожар в Запорожье на предприятии по переработке резины: горели автомобильные шины

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В Запорожье на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины
В Запорожье на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины / Фото пресс-службы ГСЧС

Ночью в воскресенье, 19 августа, в Запорожье на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности шин и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склад, где хранились баллоны с кислородом и пропаном,
– сообщили спасатели.

На месте происшествия работало 16 единиц техники и 54 человека личного состава, а также штаб пожаротушения и оперативная группа.

"Ликвидация пожара происходила одновременно в нескольких направлениях. Основным было охлаждение емкостей с горючей жидкостью и газом и склада с опасными баллонами, которые в любой момент могли взорваться, а также недопущение распространения огня на более значительную территорию. Кроме того, пожарные организовали пенную атаку на тушение резиновых шин", – отмечают в ГСЧС

Пожарным удалось потушить огонь. Пострадавших нет. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Видео: в Запорожье на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины

 

Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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