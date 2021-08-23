Исследователи изучали северо-западный сектор бывшего спецобъекта НКВД "Татарка". Он расположен на 6-м километре Овидиопольской дороги.

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Число жертв пока не подсчитали

Пока могильщики только локализуются, о количестве жертв говорить рано, ведь подсчеты еще не проводили. Однако в Украинском институте национальной памяти говорят, что этот объект – один из крупнейших в Украине.

Могильники расположены даже на территории воинской части

Как отметил краевед Александр Бабич, могильники расположены даже на территории воинской части, расположенной вблизи полигона. Об этом свидетельствует логика захоронений и информация, собранная исследователями. Также не исследовали те зоны, где уже проложены электрокабели.

Поэтому, о том, какой кровью в Одессе устанавливали советскую власть, можем только догадываться,

– добавили в УИНП: Юг.

Смотрите фото из Одессы / Фото УИНП:

Ранее обнародовали списки так называемых "неблагонадежных" в СССР

Отметим, что недавно мемориальный центр Холокоста Бабий Яр обнародовал документы так называемых "неблагонадежных" людей времен СССР. Речь идет о 135 тысячах человек – и это только люди из Киева и области.

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В карточках указана информация о людях, их родственниках, а также "политическая" причина попадания в этот перечень.