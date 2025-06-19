Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приют для животных Gostomel Shelter.

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Что известно о собаке Голди, которая умерла 17 июня

О потере в Gostomel Shelter сообщили 17 июня. Представители приюта рассказали, что четвероногая красавица не выдержала очередного российского обстрела, который тогда оккупанты осуществляли по Киеву и области, перепугалась, потеряла сознание и больше не проснулась.

Вы точно ее помните: Голди была амбассадором нашего приюта. Лучиком, который встречал и провожал гостей. Той собачкой, которая всегда радовала своим присутствием и ласковым отношением к посетителям,

– отметили в Gostomel Shelter.

Там отметили, что до сих пор не могут поверить, что это произошло.

Собачка Голди умерла от испуга во время массированной атаки со стороны России 17 июня / Фото из инстаграма Gostomel Shelter

"Легких облаков, наша невероятная девочка", – отметили в приюте.

В Gostomel Shelter подчеркнули, что, к сожалению, Голди – не единственная, у кого остановилось сердце во время атак. Таких животных десятки по всей стране.

Жестокое напоминание, что война не жалеет никого. Наши соболезнования всем пострадавшим от российской агрессии. Держимся,

– резюмировали в приюте.

К слову, в Киеве в результате массированной атаки 17 июня погибли 28 человек, еще 134 пострадали. Больше всего жертв и пострадавших было в Соломенском районе столицы, где оккупанты попали ракетой по жилой многоэтажке.