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      Massive Attack выпускают необычный альбом – в виде аэрозольных красок

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      Massive Attack выпускают альбом в виде баллончика с краской
      Massive Attack выпускают альбом в виде баллончика с краской / Фото из открытых источников

      Британская музыкальная группа Massive Attack решила закодировать один из своих музыкальных альбомов под видом аэрозольных баллончиков с краской.

      Как пишет британское издание It’s Nice That, таким образом музыканты решили отпраздновать 20-ю годовщину выхода своего третьего по счету студийного альбома Mezzanine.

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      Пластинку закодируют в виде черных и серебристых баллончиков с аэрозольной краской – в каждом будет содержаться миллион молекул с ДНК "Mezzanine".

      СМИ пишут, что такой формат был выбран неслучайно.

      альбом Massive Attack музика фарба
      Massive Attack выпустят альбом в виде аэрозольного баллончика

      Косвенные доказательства свидетельствуют, что основатель группы Роберт Дель Ная может быть тем самым художником Бэнкси.

      Кто такой Бэнкси?
      Известный уличный художник, чье настоящее имя доподлинно неизвестно. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле.

      Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разнообразных политических и социальных тем, становятся объектами всемирного обсуждения.

      С 2016-м блогер Крэг Уильямс провел расследование и обнаружил совпадение в датах туров Massive Attack с появлениями работ художника Бэнкси на улицах городов, где выступала группа.

      Теги: Курьезные новости LifeStyle Музыка Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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