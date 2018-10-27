Massive Attack выпускают необычный альбом – в виде аэрозольных красок

Британская музыкальная группа Massive Attack решила закодировать один из своих музыкальных альбомов под видом аэрозольных баллончиков с краской.

Как пишет британское издание It’s Nice That, таким образом музыканты решили отпраздновать 20-ю годовщину выхода своего третьего по счету студийного альбома Mezzanine.

Смотрите также: Британец снял на камеру возможного уличного художника Бэнкси: видео

Пластинку закодируют в виде черных и серебристых баллончиков с аэрозольной краской – в каждом будет содержаться миллион молекул с ДНК "Mezzanine".

СМИ пишут, что такой формат был выбран неслучайно.



Massive Attack выпустят альбом в виде аэрозольного баллончика

Косвенные доказательства свидетельствуют, что основатель группы Роберт Дель Ная может быть тем самым художником Бэнкси.

Кто такой Бэнкси?

Известный уличный художник, чье настоящее имя доподлинно неизвестно. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле.



Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разнообразных политических и социальных тем, становятся объектами всемирного обсуждения.

С 2016-м блогер Крэг Уильямс провел расследование и обнаружил совпадение в датах туров Massive Attack с появлениями работ художника Бэнкси на улицах городов, где выступала группа.