Массовая бойня в США: 8 человек застрелили в 3 спа-салонах Атланты
В американском городе Атланта и пригороде произошли три стрельбы. По меньшей мере 8 человек погибли, большинство из них – женщины.
Источник:Associated Press
Полиция уже задержала мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления. Правоохранители назвали и его имя – Роберт Лонг.
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Массовое убийство в Атланте: что известно
Вечером 16 марта полиция Атланты (штат Джорджия, США) получила сообщение о двух стрельбах в спа-салонах. Эти заведения расположены через дорогу друг от друга.
Впоследствии стало известно об еще одной стрельбе – в массажном салоне в округе Чероки к северу от Атланты.
Не менее 8 жертв насчитали в 3 учреждениях Атланты / Фото АР
В первом случае погибли 4 женщины, во втором – убили 4 человек, а еще 1 получил ранения. Большинство жертв, как пишут американские СМИ, – женщины азиатского происхождения.
Через несколько часов после преступления правоохранители задержали подозреваемого – 21-летнего Роберта Аарона Лонга. Следствие установило его причастность к стрельбе в Чероки (мужчина попал на камеру видеонаблюдения).
Подозреваемого задержали, но только по стрельбе в Чероки / Фото АР
Никакого понимания относительно мотива преступления пока нет. И связаны ли события в Чероки и Атланте – неизвестно, но в полиции допустили такую возможность.
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