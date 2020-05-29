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Массовая стрельба в Броварах: на Киевщине начали спецоперацию на дорогах

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Криминальные разборки со стрельбой в Броварах: полиция Киевщины ввела спецоперацию
Криминальные разборки со стрельбой в Броварах: полиция Киевщины ввела спецоперацию / Фейсбук Антона Геращенко

Полиция Киевской области ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники криминальных разборок в Броварах. Здесь, утром 29 мая, в частности, произошла стрельба.

Подробности спецоперации

Сейчас полицейские разыскивают 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.

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По словам правоохранителей, именно на этих машинах участники стрельбы скрылись с места инцидента.

На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и Броваров. Поэтому правоохранители просят водителей с пониманием отнестись к таким мерам.

Первые задержания

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на Житомирщине правоохранителям удалось задержать еще 5 участников стрельбы в Броварах. Ранее полиция задержала 11 злоумышленников. Таким образом, общее число задержанных возросло до 16.

Чиновник добавил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Касается это не только участников стрельбы в Броварах, а и тех, кто за ними стоит.

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Стрельба в Броварах: главное

  • Она произошла утром 29 мая.
  • Участники стрельбы предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
  • Предварительно, в ней приняли участие примерно 100 человек.
  • Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников. У них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
  • В результате инцидента по меньшей мере три человека получили ранения. Сейчас все находятся в больнице и одному уже сделали операцию
  • Кроме того, во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который находится рядом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
  • Его заместитель Антон Геращенко отметил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
  • Журналист Дмитрий Гнап, со своей стороны, считает, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости Киева Министерство внутренних дел Стрельба Новости Житомира Полиция Криминальные новости Стрельба в Броварах
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