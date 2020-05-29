Массовая стрельба в Броварах: на Киевщине начали спецоперацию на дорогах
Полиция Киевской области ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники криминальных разборок в Броварах. Здесь, утром 29 мая, в частности, произошла стрельба.
Подробности спецоперации
Сейчас полицейские разыскивают 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.
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По словам правоохранителей, именно на этих машинах участники стрельбы скрылись с места инцидента.
На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и Броваров. Поэтому правоохранители просят водителей с пониманием отнестись к таким мерам.
Первые задержания
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на Житомирщине правоохранителям удалось задержать еще 5 участников стрельбы в Броварах. Ранее полиция задержала 11 злоумышленников. Таким образом, общее число задержанных возросло до 16.
Чиновник добавил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Касается это не только участников стрельбы в Броварах, а и тех, кто за ними стоит.
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Стрельба в Броварах: главное
- Она произошла утром 29 мая.
- Участники стрельбы предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- Предварительно, в ней приняли участие примерно 100 человек.
- Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников. У них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- В результате инцидента по меньшей мере три человека получили ранения. Сейчас все находятся в больнице и одному уже сделали операцию
- Кроме того, во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который находится рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
- Его заместитель Антон Геращенко отметил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
- Журналист Дмитрий Гнап, со своей стороны, считает, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.