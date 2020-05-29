Массовая стрельба в Броварах: на Киевщине начали спецоперацию на дорогах

Полиция Киевской области ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники криминальных разборок в Броварах. Здесь, утром 29 мая, в частности, произошла стрельба.

Подробности спецоперации

Сейчас полицейские разыскивают 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.

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По словам правоохранителей, именно на этих машинах участники стрельбы скрылись с места инцидента.

На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и Броваров. Поэтому правоохранители просят водителей с пониманием отнестись к таким мерам.

Первые задержания

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на Житомирщине правоохранителям удалось задержать еще 5 участников стрельбы в Броварах. Ранее полиция задержала 11 злоумышленников. Таким образом, общее число задержанных возросло до 16.

Чиновник добавил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Касается это не только участников стрельбы в Броварах, а и тех, кто за ними стоит.

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