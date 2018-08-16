10:28
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 19°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Массовая атака на Instagram-аккаунты: сотни пользователей пострадали от хакеров

42 Читати новину українською
Массовая атака на Instagram-аккаунты
Массовая атака на Instagram-аккаунты / unsplash

В этом месяце немало пользователей сообщили о взломе их аккаунтов в Instagram. Стоит отметить, что многие атаки были практически идентичны: пользователей выкидывало из аккаунтов, а когда они пытались войти обратно, то обнаруживали, что их имя, фотография профиля, контактная информация и описание изменены.

Об этом сообщает Mashable.

Читайте также: Instagram добавил новую функцию: теперь соцсеть показывает статус

Чаще всего злоумышленники меняли картинку профиля на персонажа мультфильмов Disney или Pixar, а аккаунт привязывали к почте с российским доменом верхнего уровня. На некоторых учетных записях хакерам даже удалось отключить двухфакторную авторизацию.

Ряд пользователей сообщили о взломе на сайте Mashable, хотя гораздо больше жалоб было зарегистрировано на Reddit и Twitter. Примечательно, что хакеры не добавляли на взломанные учетные записи новые публикации и не удаляли старые. Стоит отметить, что несмотря на то, что в справочном центре Instagram есть страница о взломе аккаунтов, она оказалась бесполезной.

Зловмисники обійшли двофакторний захист в Instagram Злоумышленники обошли двухфакторную защиту в Instagram

Вся эта мешанина, которую Instagram отправляет вам, чтобы вы могли вернуть свой аккаунт, вызывает смех и это лишь набор нерабочих ссылок и автоматических писем, которые ничего не дают, – написала одна из жертв злоумышленников Абигейл Новак.

Еще один пользователь заявил, что ему удалось восстановить аккаунт, но с большими трудностями.

Когда мы узнаем, что аккаунт был взломан, мы закрываем к нему доступ и предлагаем владельцу пройти процесс восстановления, чтобы он мог сбросить пароль и сделать другие необходимые меры по защите учетной записи,
– прокомментировал инцидент представитель Instagram.

Instagram пропонує пройти процедуру відновлення акаунту
Instagram предлагает пройти процедуру восстановления аккаунта

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Instagram Хакерская атака хакеры Соцсети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Asphalt 9: Legends вышла на iOS и Android: трейлер игры
 27 июля , 14:08
Бесплатные VPN могут быть опасными
 31 мая , 14:02
Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно
 1 августа , 20:08
Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G
 30 июля , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук