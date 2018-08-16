Массовая атака на Instagram-аккаунты: сотни пользователей пострадали от хакеров

В этом месяце немало пользователей сообщили о взломе их аккаунтов в Instagram. Стоит отметить, что многие атаки были практически идентичны: пользователей выкидывало из аккаунтов, а когда они пытались войти обратно, то обнаруживали, что их имя, фотография профиля, контактная информация и описание изменены.

Об этом сообщает Mashable.

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Чаще всего злоумышленники меняли картинку профиля на персонажа мультфильмов Disney или Pixar, а аккаунт привязывали к почте с российским доменом верхнего уровня. На некоторых учетных записях хакерам даже удалось отключить двухфакторную авторизацию.

Ряд пользователей сообщили о взломе на сайте Mashable, хотя гораздо больше жалоб было зарегистрировано на Reddit и Twitter. Примечательно, что хакеры не добавляли на взломанные учетные записи новые публикации и не удаляли старые. Стоит отметить, что несмотря на то, что в справочном центре Instagram есть страница о взломе аккаунтов, она оказалась бесполезной.

Злоумышленники обошли двухфакторную защиту в Instagram

Вся эта мешанина, которую Instagram отправляет вам, чтобы вы могли вернуть свой аккаунт, вызывает смех и это лишь набор нерабочих ссылок и автоматических писем, которые ничего не дают, – написала одна из жертв злоумышленников Абигейл Новак.

Еще один пользователь заявил, что ему удалось восстановить аккаунт, но с большими трудностями.

Когда мы узнаем, что аккаунт был взломан, мы закрываем к нему доступ и предлагаем владельцу пройти процесс восстановления, чтобы он мог сбросить пароль и сделать другие необходимые меры по защите учетной записи,

– прокомментировал инцидент представитель Instagram.



Instagram предлагает пройти процедуру восстановления аккаунта

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