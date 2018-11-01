19:02
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Массовая бойня в Керчи: в городе предлагают назначить памятную дату для чествования жертв

      74 Читати новину українською
      Колледж в Керчи, в котором произошла массовая бойня
      Колледж в Керчи, в котором произошла массовая бойня / Фото из свободных источников

      В оккупированной Россией Керчи обсуждают возможность "установления дня памяти жертв массового убийства в Керчи 17 октября". Такую инициативу оккупанты рассмотрели накануне.

      Об этом информируют "Крым.Реалии".

      Читайте также: Парень, который выжил в стрельбе в США, дал советы студентам Керчи

      Ежегодно керчане в этот день смогут почтить память невинных жертв страшной трагедии, которая потрясла город,
      – говорится в сообщении российской администрации города.

      Известно, что в заседании общественного совета города принял участие и нынешний пророссийский глава Керчи Николай Гусаков.

      Правда официального заявления о введении такого памятного дня на сайте администрации Керчи пока нет.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако позже переквалифицировали его в массовое убийство.

       

      Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи:

       

      ЧТО ПРОИСХОДИТ В КЕРЧИ ПОСЛЕ МАССОВОЙ БОЙНИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      сегодня , 19:00 Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      Віталій Кулик
      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      сегодня , 18:01 Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      Інна Жолобович
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сегодня , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сегодня , 15:03 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук