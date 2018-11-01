Массовая бойня в Керчи: в городе предлагают назначить памятную дату для чествования жертв

В оккупированной Россией Керчи обсуждают возможность "установления дня памяти жертв массового убийства в Керчи 17 октября". Такую инициативу оккупанты рассмотрели накануне.

Об этом информируют "Крым.Реалии".

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Ежегодно керчане в этот день смогут почтить память невинных жертв страшной трагедии, которая потрясла город,

– говорится в сообщении российской администрации города.

Известно, что в заседании общественного совета города принял участие и нынешний пророссийский глава Керчи Николай Гусаков.

Правда официального заявления о введении такого памятного дня на сайте администрации Керчи пока нет.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако позже переквалифицировали его в массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи: