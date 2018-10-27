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      Массовая бойня в колледже Керчи: оккупанты в Крыму хотят запретить получение оружия до 21 года

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      В оккупированном Крыму хотят увеличить возрастной ценз на получение оружия
      В оккупированном Крыму хотят увеличить возрастной ценз на получение оружия / Фото из открытых источников

      В аннексированном Россией Крыму представители так называемого "парламента" хотят повысить возрастной ценз для получения оружия. Так, его хотят поднять с 18 до 21 года.

      Об этом информируют "Крым. Реалии".

      Читайте также: Что-то пошло не по сценарию: озвучена новая сенсационная версия трагедии в Керчи

      Отмечается, что после трагедии в Керчи профильные комитеты парламента Крыма занимаются разработкой комплексных мер по усилению безопасности в учебных заведениях.

      Предложенные меры касаются внесения изменений в федеральные законы в части возложения на войска национальной гвардии задачи по охране дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также – повышение до 21 года возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение огнестрельного оружия,
      – заявили представители российской власти на полуострове.

      В свою очередь, российская омбудсвумен Татьяна Москалькова считает, что возрастной ценз на продажу оружия в России должен быть не меньше, чем 25 лет.

      Сейчас, согласно действующему российскому законодательству, минимальный порог для приобретения оружия составляет 18 лет для гладкоствольного оружия и 21 год – для нарезного.

      Напомним, по официальной версии россиян, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. Оружие и 150 патронов к нему нападавший купил накануне. В результате массовой бойни погиб 21 человек, около полусотни человек оказались на больничных койках.

      Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи

      МАССОВАЯ БОЙНЯ В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости политики Оружие Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Керчь
      Источник: 24 Канал
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