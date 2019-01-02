Массовая бойня в колледже Керчи: в Москве собираются выписать из больницы последних пострадавших

Из московских больниц вскоре выпишут последних пострадавших в результате массовой бойни в колледже Керчи. Ранее планировалось, что их отпустят домой еще до Нового года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Смертельная стрельба в Керчи: в главном корпусе колледжа возобновили обучение

У нас уже заканчивают лечение керченские дети, они с тяжелыми травматическим повреждениями, всех скоро выпишем,

– рассказал директор Московского научно-исследовательского института Валерий Митишов.

По данным информагентства, все пострадавшие – подростки. Они пока находятся в отделе неотложной детской хирургии и травматологии.

Отметим, что 25 декабря из больниц Москвы выписали четырех детей, которые пострадали во время стрельбы и взрывов в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи. Они еще должны пройти курс реабилитации в одном из евпаторийских санаториев.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео