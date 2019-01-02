18:05
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Если Порошенко споет Путину. (Анти)логика Анны Герман
      Вєсті.UA
      16:01, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Массовая бойня в колледже Керчи: в Москве собираются выписать из больницы последних пострадавших

      30 Читати новину українською
      Колледж в Керчи, где произошел теракт
      Колледж в Керчи, где произошел теракт / Фото из открытых источников

      Из московских больниц вскоре выпишут последних пострадавших в результате массовой бойни в колледже Керчи. Ранее планировалось, что их отпустят домой еще до Нового года.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

      Читайте также: Смертельная стрельба в Керчи: в главном корпусе колледжа возобновили обучение

      У нас уже заканчивают лечение керченские дети, они с тяжелыми травматическим повреждениями, всех скоро выпишем,
      – рассказал директор Московского научно-исследовательского института Валерий Митишов.

      По данным информагентства, все пострадавшие – подростки. Они пока находятся в отделе неотложной детской хирургии и травматологии.

      Отметим, что 25 декабря из больниц Москвы выписали четырех детей, которые пострадали во время стрельбы и взрывов в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи. Они еще должны пройти курс реабилитации в одном из евпаторийских санаториев.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 11 декабря: евро резко подешевел
       11 декабря 2017 , 08:30
      В Украине снова, как после Второй мировой, появились "дети войны"
       10 сентября 2018 , 10:00
      Стало известно, сколько Динамо заплатило за переход украинского форварда – впечатляющие цифры
       13 августа 2018 , 09:28
      Три богатыря: Зинченко встретился с Усиком и Ломаченко в Манчестере – фото дня
       24 сентября 2018 , 18:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук