Толпа несовершеннолетних устроил драку на спортивной площадке в Харькове.

Инцидент произошел в Харькове 23 февраля. Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

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На видео видно, как молодые люди, разделившись на две группы, начали драться. Еще около 10 находились в стороне, снимая на видео.

Массовая драка подростков в Харькове – видео:

В полицию обратился очевидец. Патрульные, прибывшие на место происшествия, никаких следов драки не обнаружили. Мужчина-прохожий отказался от написания заявления.