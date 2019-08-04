Массовая драка произошла в Черновцах: 1 погибший, много раненых – видео с места инцидента

В Черновцах на улице Русской произошла стычка с участием пяти мужчин. В результате один из них погиб, а другого должны были прооперировать. Инцидент имел место 3 августа.

Что касается погибшего, то это 23-летний мужчина. Вследствие проникающего ножевого ранения его доставили в больницу, но медики не сумели спасти ему жизнь.

Кстати, в РФ произошла массовая драка между русскими и цыганами, есть погибший

Также в больницу был доставлен еще один мужчина - он получил ножевое ранение брюшной полости. По словам правоохранителей, во время потасовки еще двое мужчин получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых выясняют специалисты.

По факту инцидента следователи начали три уголовных производства. В частности, два касаются умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а одно - совершение хулиганства. Также известно, что одного из участников инцидента, который нанес смертельные телесные повреждения, правоохранители уже задержали. Сейчас полицейские осуществляют первоочередные следственные действия.

Издание "UA: Буковина" опубликовало видео с места инцидента. На кадрах можно увидеть, как одному из пострадавших медики оказывают помощь и через некоторое время на место приезжают патрульные.

К слову, недавно похожая жестокая драка произошла в парковочном кармане возле одного из магазинов в Николаеве. К счастью, все обошлось без жертв, а ужасные последствия предупредил мужчина, который на своем авто наехал на одного из хулиганов.

КАКИЕ ЕЩЕ ГРОМКИЕ УБИЙСТВА СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В УКРАИНЕ