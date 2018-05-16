Массовая драка с участием полиции и коммунальщиков произошла в Киеве

В ночь на 16 апреля в Киеве на улице Милютенко во время демонтажа автостоянки, который осуществляли работники коммунального предприятия "Благоустройство", возникла массовая драка еще с участием полиции.

Как сообщает ресурс "Информатор", произошло это, когда коммунальщики пытались на место завезти тяжелую технику.

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По информации журналистов, когда на территорию парковки заехал подъемный кран, он задел автомобиль BMW, который владелец оставил на ночь и пошел спать. Следовательно, на место происшествия сразу же прибежали местные жители и активисты, а сторожа заперлись внутри сторожки.

Работники, которые находились на смене, убеждают, что перед приездом первого патруля полиции им отключили свет, а когда начались активные действия, кабели камер наружного наблюдения перерезали, стекло разбили лопатами, а дверь выломали ломом.

Охрана стоянки убеждает, что полицейские и коммунальщики разгромили их сторожку

К слову, в демонтаже участвовали около 10 человек "Благоустройства" и около 20 человек спецподразделения полиции и патрульных.

В результате столкновений сотрудники полиции задержали двух человек: журналиста и юриста организации "Решительные Граждане". После на вызов местных жителей прибыла еще и следственно-оперативная группа.

Участие в столкновениях с одной стороны принимали полицейские и коммунальщики, а с другой – охрана и местные жители

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По словам дежурной, эту стоянку установили законно и есть все разрешительные документы. Женщина рассказала, что стоянку построили в 1981 году. Также она подчеркнула, что это уже не первая попытка снести стоянку – в частности, 21 апреля коммунальщики срезали и вывезли забор, а 24 числа также приезжали полицейские с техникой и пытались снести сторожку.

Видео с места массовой драки на автостоянке в Киеве