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      Массовая драка со стрельбой произошла на Новый год в Киеве: видео

      189 Читати новину українською
      Стрельба в Киеве / www.popmech.ru

      В Киеве в новогоднюю ночь произошла массовая драка со стрельбой. По предварительной информации, пострадали 6 человек.

      По информации "Киев оперативный", инцидент произошел около 4:30 недалеко от станции метро "Лыбидская", на улице Большая Васильковская.

      К слову: В Киеве снова произошла стрельба: есть раненые – появились новые подробности, фото и видео

      Как пишет издание "Главком", из-за огнестрельного ранения двух человек госпитализировали, еще трех с различными травмами грудной клетки, лица и головы также доставили в больницу.

      Сейчас официальных комментариев полиция не давала.

      К слову, в ночь на 31 декабря у крупнейшего стадиона Деснянского района напротив отделения полиции неизвестные устроили вооруженное нападение на охрану торгового рынка. Злоумышленники открыли огонь по киоскам и бросили на территорию рынка дымовую шашку. К счастью, никто не пострадал.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стрельба Криминальные новости Новости Украины Криминал Новости Киева
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