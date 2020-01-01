Массовая драка со стрельбой произошла на Новый год в Киеве: видео

В Киеве в новогоднюю ночь произошла массовая драка со стрельбой. По предварительной информации, пострадали 6 человек.

По информации "Киев оперативный", инцидент произошел около 4:30 недалеко от станции метро "Лыбидская", на улице Большая Васильковская.

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Как пишет издание "Главком", из-за огнестрельного ранения двух человек госпитализировали, еще трех с различными травмами грудной клетки, лица и головы также доставили в больницу.

Сейчас официальных комментариев полиция не давала.

К слову, в ночь на 31 декабря у крупнейшего стадиона Деснянского района напротив отделения полиции неизвестные устроили вооруженное нападение на охрану торгового рынка. Злоумышленники открыли огонь по киоскам и бросили на территорию рынка дымовую шашку. К счастью, никто не пострадал.