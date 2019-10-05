Массовая драка со стрельбой произошла на Троещине в Киеве: что сейчас известно
В Киеве на Троещине произошла массовая драка. Правда одним кулачным боем все не ограничилось – также были слышны выстрелы.
Как пишет ресурс "Киев оперативный", инцидент произошел поздним вечером 4 октября на парковке, находящейся на улице Закревского, 61/2.
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В результате драки и стрельбы пострадал как минимум один человек. Мужчина был госпитализирован. Медики ему диагностировали травму головы и перелом ноги.
Также известно, что другие участники драки скрылись на автомобилях Chevrolet (номерной знак: AA4546HB) и Volkswagen (номерной знак: BK4903BC). Их сейчас разыскивает полиция, в столице ввели оперативный план "Сирена".
Видео с места драки, сопровождавшейся стрельбой, на Троещине в Киеве
К слову, недавно в Полтаве двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих. Сначала под их "горячую" руку попали двое студентов, а затем досталось и одной женщине. За последнюю сначала вступился случайный свидетель, но и он также получил от нападавших. А потом на улицу выбежал муж потерпевшей, и чтобы остановить драку, совершил предупредительный выстрел вверх резиновой пулей.
Во время следственных действий правоохранители выяснили, что один из злоумышленников – сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". Поэтому этим делом сейчас занимается ГБР: уже открыто два уголовных производства. Также известно, что полицейского-хулигана уволили с работы.