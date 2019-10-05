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      Массовая драка со стрельбой произошла на Троещине в Киеве: что сейчас известно

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      В Киеве на Троещине произошла драка с применением оружия: один из участников госпитализирован (иллюстративное фото)
      В Киеве на Троещине произошла драка с применением оружия: один из участников госпитализирован (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Киеве на Троещине произошла массовая драка. Правда одним кулачным боем все не ограничилось – также были слышны выстрелы.

      Как пишет ресурс "Киев оперативный", инцидент произошел поздним вечером 4 октября на парковке, находящейся на улице Закревского, 61/2.

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      В результате драки и стрельбы пострадал как минимум один человек. Мужчина был госпитализирован. Медики ему диагностировали травму головы и перелом ноги.

      Также известно, что другие участники драки скрылись на автомобилях Chevrolet (номерной знак: AA4546HB) и Volkswagen (номерной знак: BK4903BC). Их сейчас разыскивает полиция, в столице ввели оперативный план "Сирена".

      Видео с места драки, сопровождавшейся стрельбой, на Троещине в Киеве

      Щойно на Троєщині, на парковці, що на Закревського, 61/2, відбулася масова бійка. Простим «кулачним» боєм не обійшлося - було чутно постріли. Після всього на місці залишився один потерпілий, якого госпіталізували. Попередній діагноз - травма голови та перелом ноги. По місту введено оперативний план «Сирена» по розшуку та затриманню осіб на автомобілях #Chevrolet (#AA4546HB) та #Volkswagen (#BK4903BC), які втекли з місця злочину.

      Posted by Киев Оперативный on Friday, 4 October 2019

      К слову, недавно в Полтаве двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих. Сначала под их "горячую" руку попали двое студентов, а затем досталось и одной женщине. За последнюю сначала вступился случайный свидетель, но и он также получил от нападавших. А потом на улицу выбежал муж потерпевшей, и чтобы остановить драку, совершил предупредительный выстрел вверх резиновой пулей.

      Во время следственных действий правоохранители выяснили, что один из злоумышленников – сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". Поэтому этим делом сейчас занимается ГБР: уже открыто два уголовных производства. Также известно, что полицейского-хулигана уволили с работы.

      blog_ava
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      4 октября
      633
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины столкновения Новости Киева Стрельба Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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