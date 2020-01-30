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      Массовая драка со стрельбой в Харькове: появилось видео стычки и взрыва

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      Момент взрыва в Харькове / Скриншот из видео

      Средь бела дня в центре Харькова произошла массовая драка между неизвестными. В ходе этой стычки использовали оружие и взрывчатку. После детонации взрывного устройства все участники драки с места происшествия скрылись, а полиция объявила в городе план перехват.

      В сети появилось видео с места инцидента. Его опубликовали в местном издании Харьков Times. Заметим, что выстрелы и взрыв очевидцы слышали около Областного дома ребенка. Во время столкновения предварительно никто не пострадал, хотя травмы мог получить член Нацкорпуса Сергей Величко.

      Основное: Стрельба и взрыв в Харькове: полиция ввела план перехват – что происходит

      Стычку и момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. На ней видно, что перед дракой на место происшествия подъехало 2 машины, впоследствии к ним присоединилась еще третья. В драке участвовали ориентировочно два десятка человек.

      В какой-то момент возле припаркованного автомобиля происходит взрыв – это четко видно на ролике. Фактически сразу после этого участники драки убегают с места инцидента.

      Видео со столкновением и взрывом гранаты в Харькове:

      Что еще известно о стрельбе и взрыве в Харькове:

      • В Харькове ввели план перехвата "Сирена", разыскивается белый автомобиль, в котором, кроме злоумышленников, может находиться пострадавший человек.
      • Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".
      • Во время стычки участники применяли травматическое оружие и гранату.
      • Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, эксперты собирают вещественные доказательства, оперативники опрашивают свидетелей и обрабатывают записи с камер наблюдения.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Харькова Полиция Стрельба
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