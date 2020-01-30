Массовая драка со стрельбой в Харькове: появилось видео стычки и взрыва

Средь бела дня в центре Харькова произошла массовая драка между неизвестными. В ходе этой стычки использовали оружие и взрывчатку. После детонации взрывного устройства все участники драки с места происшествия скрылись, а полиция объявила в городе план перехват.

В сети появилось видео с места инцидента. Его опубликовали в местном издании Харьков Times. Заметим, что выстрелы и взрыв очевидцы слышали около Областного дома ребенка. Во время столкновения предварительно никто не пострадал, хотя травмы мог получить член Нацкорпуса Сергей Величко.

Основное: Стрельба и взрыв в Харькове: полиция ввела план перехват – что происходит

Стычку и момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. На ней видно, что перед дракой на место происшествия подъехало 2 машины, впоследствии к ним присоединилась еще третья. В драке участвовали ориентировочно два десятка человек.

В какой-то момент возле припаркованного автомобиля происходит взрыв – это четко видно на ролике. Фактически сразу после этого участники драки убегают с места инцидента.

Видео со столкновением и взрывом гранаты в Харькове:

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