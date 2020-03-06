Массовая драка священников и прихожан в Одессе: видео

В одесском храме Рождества Христова Православной Церкви Украины между прихожанами и священниками состоялась массовая драка.

Конфликт в храме Одессы длится более полутора лет, сообщает "Обозреватель". Видео опубликовали на Youtube-канале "Трасса Е-95".

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На видео видно, как прихожане, которые поддерживают разные стороны конфликта, затеяли драку. Священникам тоже досталось, двое оказались на полу, а другим пришлось отбиваться.

Смотрите видео драки в храме Одессы:

Причина драки в том, что между бывшим и нынешним предстоятелем храма произошел конфликт. Бывший настоятель одесского храма до 2019 года принадлежал УПЦ КП. Он не согласился с решением нового правящего от ПЦУ, который отстранил его от руководства.

В ПЦУ отстранили предыдущего настоятеля, запретив ему служить "до полного покаяния и исправления".

А Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет встал на сторону уволенного настоятеля и своим "указом" вернул ему должность.

С тех пор храм "штурмуют" с обеих сторон.