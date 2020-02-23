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      Массовая драка в центре Львова: двое полицейских получили травмы

      - Читати новину українською
      Во Львове избили полицейских / 24 канал

      Ночью 23 февраля произошла массовая драка на площади Рынок в центре Львова. Двое патрульных получили травмы, когда пытались прекратить столкновения.

      Правоохранители обратились к медикам за помощью. Об этом сообщили на сайте Главного управления Нацполиции во Львовской области.

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      Задержали двоих мужчин, которым было 24 и 38 лет, которые напали на патрульных. В Нацполиции обстоятельств драки пока не сообщают. Отметили, что проводят досудебное расследование.

      Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа. Санкция предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

      Драка произошла в центре Львова – карта:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова
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