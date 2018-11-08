14:53
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО

      Массовая гибель птиц на Тернопольском озере: в чем причина и несет ли это угрозу людям

      112 Читати новину українською

      В Тернополе массово гибнут дикие птицы – на берегу озера в центре города уже насчитали около 200 мертвых чаек. Защитники природы бьют тревогу, мол, гибель птиц может превратиться в настоящую эпидемию.

      Большой ставок в самом центре города-это визитка Тернополя. И ныне на живописном берегу по-настоящему жутко, потому что здесь повсюду мертвые птицы.

      Читайте также: Как деятельность людей уничтожает мир животных: шокирующие данные

      Почти две сотни мертвых чаек нашли на прошлой неделе, однако с каждым днем погибших пернатых становится все больше.

      Каждый день количество мертвых птиц будто увеличивается, то есть это происходит систематически, а не внезапно. Обычно, мы видим птиц взрослых, однако есть и молодые птицы, а это не целесообразно списывать на их возраст или погодные условия,
      – сказал руководитель ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скала" Андрей Обьещик.

      Активисты сразу же сообщили о гибели птиц во все необходимые инстанции. И начали собственное расследование, чтобы узнать, что случилось с пернатыми. "Возможно, это произошло из-за обработки земель от грызунов, которые могли наесться яда, ведь птица кормится грызунами", - отметил эксперт.

      Масова загибель птахів біля Тернопільського озера
      Массовая гибель птиц возле Тернопольского озера

      Официальная же экспертиза еще продолжается. Этим занимаются специалисты Госпотребслужбы в Тернополе и в Киеве. Самый угрожающий диагноз – "птичий грипп" - уже отвергли.

      На вирусные заболевания результат отрицательный, то есть мы исключили болезнь Нюкасла и вирус птичьего гриппа. При проведении патанатомического исследования были установлены массовые кровоизлияния в грудную и брюшную полость птиц, а это позволяет нам сказать об отравлении неизвестным веществом,
      - ответил начальник управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области Александр Днестрян.

      Точные результаты исследований будут за несколько недель. Если птицы таки отравились, дело передадут в экологическую инспекцию. Там установят, какие убытки нанесли окружающей среде и обратятся к правоохранителям.

      Теги: Новости Украины Тернополь мир животных Экология
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сегодня , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сегодня , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      сегодня , 11:01 Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      Тетяна Острікова
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сегодня , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      Ігор Саджениця
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      На митинге владельцев "евроблях" в Киеве зажгли дымовые шашки: фото и видео
       11 июля , 13:02
      В Донецке убили двоюродного брата главы Нацбанка Сергея Арбузова - Геннадия
       20 июля 2011 , 19:53 6
      У украинцев есть последний шанс привезти себе дешевый электромобиль
       8 сентября , 12:07
      Лидер сборной Украины: В матче со Словакией была ничейная игра, хорошо, что мы победили
       9 сентября , 20:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук