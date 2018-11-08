Массовая гибель птиц на Тернопольском озере: в чем причина и несет ли это угрозу людям

В Тернополе массово гибнут дикие птицы – на берегу озера в центре города уже насчитали около 200 мертвых чаек. Защитники природы бьют тревогу, мол, гибель птиц может превратиться в настоящую эпидемию.

Большой ставок в самом центре города-это визитка Тернополя. И ныне на живописном берегу по-настоящему жутко, потому что здесь повсюду мертвые птицы.

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Почти две сотни мертвых чаек нашли на прошлой неделе, однако с каждым днем погибших пернатых становится все больше.

Каждый день количество мертвых птиц будто увеличивается, то есть это происходит систематически, а не внезапно. Обычно, мы видим птиц взрослых, однако есть и молодые птицы, а это не целесообразно списывать на их возраст или погодные условия,

– сказал руководитель ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скала" Андрей Обьещик.

Активисты сразу же сообщили о гибели птиц во все необходимые инстанции. И начали собственное расследование, чтобы узнать, что случилось с пернатыми. "Возможно, это произошло из-за обработки земель от грызунов, которые могли наесться яда, ведь птица кормится грызунами", - отметил эксперт.



Массовая гибель птиц возле Тернопольского озера

Официальная же экспертиза еще продолжается. Этим занимаются специалисты Госпотребслужбы в Тернополе и в Киеве. Самый угрожающий диагноз – "птичий грипп" - уже отвергли.

На вирусные заболевания результат отрицательный, то есть мы исключили болезнь Нюкасла и вирус птичьего гриппа. При проведении патанатомического исследования были установлены массовые кровоизлияния в грудную и брюшную полость птиц, а это позволяет нам сказать об отравлении неизвестным веществом,

- ответил начальник управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области Александр Днестрян.

Точные результаты исследований будут за несколько недель. Если птицы таки отравились, дело передадут в экологическую инспекцию. Там установят, какие убытки нанесли окружающей среде и обратятся к правоохранителям.