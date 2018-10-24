Массовая рассылка бомб в США: пакеты посылал один отправитель и бомбы были настоящими

Вероятнее всего, пакеты с бомбами, посланные супругам Хиллари и Биллу Клинтон, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и телеканалу CNN прислал один отправитель.

Об этом 24 октября заявил глава отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер, сообщает Associated Press.

Он отметил, что во всех случаях говорится о самодельных взрывных устройствах. Миллер также добавил, что от взрывчатки никто не пострадал.

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Все эти взрывные устройства были действенны и имели схожие принципы построения, сообщила в эфире "Громадського" журналистка украинской службы "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

Все, что известно на данный момент: все взрывные устройства подобны, они достаточно примитивны, но они действенны. То есть они реально могли взорваться. Это указывает на то, что за этим мог стоять один человек, или группа лиц,

– рассказала журналистка.

Она добавила, что потенциальными жертвами неизвестных есть потенциальные демократы, которые "больше всего демонизированы противниками".

"Мы видим, что потенциальные жертвы – это не только демократы, а те демократы, которые наиболее демонизированы в прессе и среди противников. Сейчас не называются какие-то возможные причастные. Ведется расследование, на него есть достаточно много ресурсов", – добавила Ворожко.

Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывное устройство в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.

Взрывчатки нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.

Кроме того, подозрительный пакет обнаружили в мусорной урне в редакции газеты San Diego Tribune.