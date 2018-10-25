Массовая рассылка пакетов с бомбами в США: аж две взрывчатки отправили Джо Байдену

На адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена отправили две бомбы. Пакеты успели обнаружить еще в почтовом отделении.

Об этом информирует NBC.

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Отмечается, что подозрительный пакет отправили на адрес Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр. К счастью, передачу удалось перехватить еще в почтовом отделении.

В пакете обнаружили бомбу. Позже обнаружили еще одно взрывное устройство.

Представители Джо Байдена обратились к ФБР с требованием расследовать дело.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.