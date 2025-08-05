Массовое отравление зафиксировано в частном детском лагере в поселке Славское на Львовщине. В больницы попали 24 ребенка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области и Суспильное. Случай произошел в лагере Friendly Camp.

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Что известно об отравлении детей в детском лагере на Львовщине?

Сообщение об отравлении детей полиция получила от родителей 4 августа примерно в 22:20.

Известно, что пострадавшие из разных областей Украины. Их возраст от 7 до 17 лет.

Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Дети имели жалобы на тошноту, боль в животе, рвоту и понос. Их в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницы в Стрые, Дрогобыче и Сколе.

Пока неизвестно, что они ели и что именно стало причиной отравления.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает или штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов, или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Журналисты рассказали, что пытались получить комментарий администрации лагеря, но телефон, указанный на сайте, выключен.

Во Львовской областной прокуратуре добавили, что лагерь для 130 детей организовали на территории одного из комплексов отдыха.

Сейчас пищевой блок, кухню, столовую и продуктовый склад опломбированы.