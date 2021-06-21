Об этом рассказала заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Татьяна Карлова.

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По ее словам, один человек госпитализирован, другой продолжит лечение дома. Всего в больницы после употребления суши в 2 местных заведениях находится уже 81 пациент, среди них 18 детей. Еще четверо лечатся амбулаторно.

Диагноз – острый энтероколит. Состояние здоровья больных удовлетворительное,

– подчеркнула Карлова.

Обратите внимание! Правоохранительные органы провели обыски в ресторанах "Мафия и "Якитория", где отравились люди. Фото попали в сеть.

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