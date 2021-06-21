Число жертв возросло до 85: последствия массового отравления в Харькове

Еще два человека обратились к медикам за помощью из-за отравления. Число пострадавших составляет уже 85 человек.

Об этом рассказала заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Татьяна Карлова.

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В Харькове увеличилось количество пострадавших от отравления

По ее словам, один человек госпитализирован, другой продолжит лечение дома. Всего в больницы после употребления суши в 2 местных заведениях находится уже 81 пациент, среди них 18 детей. Еще четверо лечатся амбулаторно.

Диагноз – острый энтероколит. Состояние здоровья больных удовлетворительное,

– подчеркнула Карлова.

Массовое отравление в Харькове: главное

17 и 18 июня в Харькове с сильным отравлением госпитализировали 45 человек. Выяснилось, что все они ели в заведении японской кухни "Якитория".

Уже по состоянию на утро 19 июня количество госпитализваних выросло до 78 человек.