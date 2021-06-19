В частности, 6 пациентов доставили в ночь на субботу в городскую больницу №3. Еще одного человека госпитализировали в Краснокутске – по месту жительства.
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Накануне полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений. Она предусматривает до 3 лет тюрьмы.
Подозреваемых по делу об отравлении пока еще нет. Результаты назначенных экспертиз также пока еще не готовы, сообщила пресс-секретарь полиции Анна Третьякова.
Где лечат пострадавших
По состоянию на вечер 18 июня заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщала о 71 госпитализированных. Для новых пациентов в больнице №3 открыли дополнительное отделение.
Еще 39 человек проходят лечение в городской больнице №31, 14 пациентов находятся в детской больнице №19. А в Валковскую центральную районную больницу скорые привезли 18 человек.
Массовое отравление в Харькове
- Массовое отравление суши произошло в Харькове 17 июня. К медикам обратились посетители заведений "Якитория" и "Мафия".
- В сети "Якитория" ведут внутреннее расследование. Пострадавшим уже предложили компенсацию расходов на лечение.