В частности, 6 пациентов доставили в ночь на субботу в городскую больницу №3. Еще одного человека госпитализировали в Краснокутске – по месту жительства.

Читайте также Сальмонелла была в еде: почему в лагере под Одессой отравились дети

Накануне полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений. Она предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Подозреваемых по делу об отравлении пока еще нет. Результаты назначенных экспертиз также пока еще не готовы, сообщила пресс-секретарь полиции Анна Третьякова.

Справка. Как сообщили в харьковской мэрии, всем госпитализированным поставили диагноз "энтероколит", то есть воспалительное кишечное заболевание.

Где лечат пострадавших

По состоянию на вечер 18 июня заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщала о 71 госпитализированных. Для новых пациентов в больнице №3 открыли дополнительное отделение.

Еще 39 человек проходят лечение в городской больнице №31, 14 пациентов находятся в детской больнице №19. А в Валковскую центральную районную больницу скорые привезли 18 человек.

Массовое отравление в Харькове