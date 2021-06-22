Массовое отравление сушами в Харькове: пострадавших начали выписывать

В Харькове 78 человек отравились сушами в заведениях сети "Якитория". Поэтому правоохранители открыли уголовное производство. Некоторых из пострадавших уже начали готовить к выписке.

Об этом сообщила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Она это сделала на рабочем совещании 22 июня.

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Состояние пострадавших

По словам чиновницы, в городской детской больнице №19 сейчас находятся 16 детей и 2 мамы. Они чувствуют себя уже значительно лучше. Завтра врачи уже будут решать, кого из них можно выписать.

Также пострадавшие вследствие этого отравления находятся в Городской клинической больнице №31. Всего там 40 пациентов с отравлением, из которых 9 уже выписывают.

Еще 8 человек проходят лечение в Городской больнице №3. Однако их госпитализировали позже, поэтому эти люди еще не готовы к выписке. Еще 14 взрослых получают необходимую медицинскую помощь в Валках.

Какую компенсацию предоставляют потерпевшим

Также Горбунова-Рубан рассказала, что владельцы сети, где отравились люди, оказывают материальную помощь на лечение.

Я непосредственно контактирую с директором "Якитории". За эти дни они оказали помощь лечебным учреждениям, где находятся больные, на сумму 150 тысяч гривен. Это на физиологические растворы и все необходимое,

– сообщила заместитель городского головы.

Кратко об отравлении сушами