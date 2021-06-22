Массовое отравление сушами в Харькове: пострадавших начали выписывать

В Харькове 78 человек отравились сушами в заведениях сети "Якитория". Поэтому правоохранители открыли уголовное производство. Некоторых из пострадавших уже начали готовить к выписке.
Об этом сообщила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Она это сделала на рабочем совещании 22 июня.
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Состояние пострадавших
По словам чиновницы, в городской детской больнице №19 сейчас находятся 16 детей и 2 мамы. Они чувствуют себя уже значительно лучше. Завтра врачи уже будут решать, кого из них можно выписать.
Также пострадавшие вследствие этого отравления находятся в Городской клинической больнице №31. Всего там 40 пациентов с отравлением, из которых 9 уже выписывают.
Еще 8 человек проходят лечение в Городской больнице №3. Однако их госпитализировали позже, поэтому эти люди еще не готовы к выписке. Еще 14 взрослых получают необходимую медицинскую помощь в Валках.
Какую компенсацию предоставляют потерпевшим
Также Горбунова-Рубан рассказала, что владельцы сети, где отравились люди, оказывают материальную помощь на лечение.
Я непосредственно контактирую с директором "Якитории". За эти дни они оказали помощь лечебным учреждениям, где находятся больные, на сумму 150 тысяч гривен. Это на физиологические растворы и все необходимое,
– сообщила заместитель городского головы.
Кратко об отравлении сушами
- Об этом инциденте сообщили 17 июня.
- Все пострадавшие ели в одном из 2 заведений японской кухни.
- Заведения временно закрыли и начали проверку.
- Специалисты взяли пробы из еды заведения и отправили их на анализ.
- В сети "Якитория" сказали, что также проводят проверку, чтобы установить причину.
- Окончательное количество пострадавших установили только 19 июня.
- Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство.
- Они этот случай квалифицируют, как нарушение санитарных правил по предотвращению массовых отравлений.
- Если виновных найдут, им грозит до 3 лет тюрьмы.