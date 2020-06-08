Трех человек – родную сестру и двух квартирантов – убил мужчина в Фастове Киевской области 7 июня. От ударов ножом пострадала и его мать. Так считает полиция, которая уже задержала подозреваемого.

О трагедии в Фастове, которая произошла 7 июня, рассказали на официальном сайте полиции Киевской области. Читайте также В Николаеве на остановке произошла стрельба, двое раненых Массовое убийство в Фастове 7 июня: что известно О преступлении в полицию сообщили медики , приехавшие по вызову соседей.

В одном из домов частного сектора Фастова врачи нашли три тела с признаками насильственной смерти.



Полиция считает, что 28-летний житель Фастова, который ранее уже имел проблемы с законом, убил родную сестру, двух квартирантов, а еще нанес многочисленные удары ножом своей матери ( женщина в тяжелом состоянии в больнице).

Убитые: 31-летняя женщина (сестра подозреваемого), еще одна женщина и мужчина, личности которых устанавливают (по предварительным данным, они снимали там жилье).



Подозреваемого задержали на месте преступления и доставили в ИВС (изолятор временного содержания).

Дело открыли по статье об умышленном убийстве. В случае признания судом вины подозреваемого его могут наказать заключением до 15 лет или даже пожизненным.

Место убийства трех человек в Фастове

Подозреваемый в убийстве родной сестры и двух квартирантов Обратите внимание В Москве неизвестный из окна открыл огонь: ранен полицейский – видео Заметим, что в фейсбуке в комментариях к сообщению полиции Киевщины некоторые люди написали, что знают подозреваемого, который якобы употреблял наркотики, и его семью, которую называют неблагополучной. Убийство трех человек мужчина совершил в Фастове: смотрите расположение на карте