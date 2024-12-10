Об этом инциденте заявила канцелярия премьер-министра в понедельник, 9 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию агентства Reuters.

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Местная правозащитная организация сообщила, что массовое убийство совершила банда, возглавляемая местным жителем, который считал своих земляков виновными в "колдовстве", из-за которого якобы заболел его ребенок.

"Красная черта была перейдена", – заявили в офисе премьер-министра. Ответственные за массовое убийство "будут найдены и уничтожены", включая лидера банды Монеля "Микано" Феликса, которого обвинили в планировании нападения.

Указывается, что жертвами стали преимущественно пожилые люди.

Национальная сеть правозащитных организаций, неправительственная организация, которая наблюдает за деятельностью государственных институтов и занимается правовым просвещением, заявила в воскресенье, что не менее 110 человек в возрасте 60 лет и старше были убиты в Сите-Солей в течение прошлых выходных.

Позже правозащитники заявили, что количество убитых может увеличиться, и сослались на свидетельства свидетелей о том, что "изуродованные тела были сожжены на улицах, среди них были и молодые люди, убитые, вероятно, при попытке помочь пожилым людям".