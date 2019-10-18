Массовое изнасилование в Одессе: две девушки стали жертвами 10 мужчин, – СМИ
В Одессе две девушки 15-ти и 17-ти лет стали жертвами насилия. Речь идет о массовом изнасиловании с участием 10 мужчин.
Ничего не подозревая, две несовершеннолетние девушки после общения с мужчинами в интернете согласились на встречу. В полиции Одессы рассказали, что мужчина привез их из Беляевки в Одессу на авто.
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После он отвез девушек в дом, где их изнасиловали. Как пишет 7 канал, над девушками издевались до 10 мужчин. Одну из них ударили по лицу. Эту предварительную информацию сейчас проверяют, однако полиция уже возбудила уголовное дело об изнасиловании.
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