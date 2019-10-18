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      Массовое изнасилование в Одессе: две девушки стали жертвами 10 мужчин, – СМИ

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      В Одессе 10 мужчин изнасиловали 2-х девушек 15 и 17 лет – детали
      Девушки познакомились с обидчиком в интернете / unsplash.com

      В Одессе две девушки 15-ти и 17-ти лет стали жертвами насилия. Речь идет о массовом изнасиловании с участием 10 мужчин.

      Ничего не подозревая, две несовершеннолетние девушки после общения с мужчинами в интернете согласились на встречу. В полиции Одессы рассказали, что мужчина привез их из Беляевки в Одессу на авто.

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      После он отвез девушек в дом, где их изнасиловали. Как пишет 7 канал, над девушками издевались до 10 мужчин. Одну из них ударили по лицу. Эту предварительную информацию сейчас проверяют, однако полиция уже возбудила уголовное дело об изнасиловании.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Одессы Криминал
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