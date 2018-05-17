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Массовое отравление детей в Черкассах: в больнице до сих пор находятся 3 школьников

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В областной больнице Черкасс до сих пор остаются 3 учеников, которые отравились неизвестным веществом на линейке
В областной больнице Черкасс до сих пор остаются 3 учеников, которые отравились неизвестным веществом на линейке / varianty.lviv.ua

Трое детей до сих пор находятся в детской областной больнице Черкасс после массового отравления на школьной линейке. Однако медики отмечают, их лечат от сопутствующих заболеваний, которые обнаружили во время обследования.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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49 детей и 4 взрослых, которых госпитализировали со школьной линейки в Черкассах, уже дома. Еще трое детей находятся в детской областной больнице, но их лечат от сопутствующих заболеваний. Они никак не связаны с отравлением,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что у детей и взрослых, которые обратились в лечебные заведения Черкасс после посещения школьных мероприятий 8 мая наблюдалась токсическая реакция на ингаляционный контакт с неизвестным веществом, что, к счастью, не имело вредного влияния на их здоровье.

Установлением окончательных причин токсической реакции занимаются соответствующие органы.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, однако 9 мая состояние детей улучшилось, и их перевели в обычные палаты. С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8, где 8 мая на утренней линейке потеряли сознание около 30 детей, возобновили учебный процесс.

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Новости Черкасс Массовое отравление детей в Черкассах Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
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