Массовое отравление детей в Харькове: количество пострадавших возросло
Количество госпитализированных детей после распыления газа в харьковской школе №3 возросло до 35.
Об этом сообщает "Интерфакс".
В общем к медикам обратились 37 детей, шестеро из них находятся в палате интенсивной терапии.
Отметим, что 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. Всех детей учебного заведения эвакуировали.
Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.
Источник: 24 Канал
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