Массовое отравление на свадьбе произошло на Львовщине

В Новояворовске на Львовщине на свадьбе отравились 13 человек / 24 канал

В городке Новояворовск, что под Львовом, в ресторане "Кривое озеро" отравились менее 13 человек. Все сейчас находятся в больнице, их состояние – средней тяжести.