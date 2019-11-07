Массовое отравление на свадьбе произошло на Львовщине
В городке Новояворовск, что под Львовом, в ресторане "Кривое озеро" отравились менее 13 человек. Все сейчас находятся в больнице, их состояние – средней тяжести.
По информации пресс-службы Департамента здравоохранения Львовской ОГА, все пострадавшие в заведении праздновали свадьбу и ели жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.
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Госпитализировали их 5 ноября в инфекционное отделение Новояворивской районной больницы. Медики у них обнаружили симптомы острого энтероколита. Госпитализированным проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
К слову, недавно отравились 16 студентов Украинской академии лидерства. Произошло это во время визита в Мариуполь на инвестиционный форум.
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