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      Массовое отравление на свадьбе произошло на Львовщине

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      В Новояворовске на Львовщине на свадьбе отравились 13 человек
      В Новояворовске на Львовщине на свадьбе отравились 13 человек / 24 канал

      В городке Новояворовск, что под Львовом, в ресторане "Кривое озеро" отравились менее 13 человек. Все сейчас находятся в больнице, их состояние – средней тяжести.

      По информации пресс-службы Департамента здравоохранения Львовской ОГА, все пострадавшие в заведении праздновали свадьбу и ели жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

      Советуем ознакомиться! Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

      Госпитализировали их 5 ноября в инфекционное отделение Новояворивской районной больницы. Медики у них обнаружили симптомы острого энтероколита. Госпитализированным проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

       
      Что такое энтероколит?
      Это одновременное воспаление тонкой и толстой кишок. Является одним из наиболее частых заболеваний системы пищеварения. Причинами его являются кишечные инфекции, гельминтозы, нарушения питания и злоупотребления острой пищей, алкоголем. Больные энтероколитом жалуются на расстройство стула, частые поносы, распирания в животе после еды, тошноту, метеоризм, отсутствие аппетита и запоры.  

      К слову, недавно отравились 16 студентов Украинской академии лидерства. Произошло это во время визита в Мариуполь на инвестиционный форум.

      Отравления, первая помощь, медицина, здоровье
      Какую первую помощь следует оказать при отравлении / Инфографика 24 канала 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Отравление Чрезвычайное происшествие Новости Львова
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