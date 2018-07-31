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Массовое отравление шаурмой в Киеве: количество отравившихся стремительно выросло

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В Киеве увеличилось количество госпитализированных в результате отравления шаурмой
В Киеве увеличилось количество госпитализированных в результате отравления шаурмой / Фото из открытых источников

В Киеве госпитализировали в больницы уже более 30 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Среди пострадавших есть беременные женщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

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По моей информации, уже более 30 человек госпитализированы, больные продолжают поступать. Среди них есть беременные женщины,
– отметила медик.

Голубовская также добавила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.

"Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой. Помните о том, что позднее обращение к врачу чревато развитием тяжелых осложнений – от различных шоков до тромбоза мезентериальных сосудов и даже сепсиса", – отметила инфекционист .

Напомним, в Днепровском районе Киева люди массово отравились шаурмой. Так, в течение 30 июля в полицию поступило 16 сообщений от врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. В полиции начали расследование по факту инцидента.

Теги: Новости политики отравление Новости Киева
Источник: 24 канал
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