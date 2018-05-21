Массовое отравление школьников в Николаеве: двое детей в реанимации

В понедельник, 21 мая, в Николаеве в школе №6 эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха. 36 учеников госпитализированы в городскую детскую больницу №2. Двое из них находятся в реанимационном отделении для наблюдения.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко.

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В больницу направлено 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-х детей госпитализированы для наблюдения в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, сейчас угрозы жизни детей нет,

– пишет чиновник.

Вместе с тем, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из николаевской школы №6 госпитализировали 37 детей.

Как сообщают спасатели, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

Как сообщил "Украинской правде" депутат Николаевского горсовета Дмитрий Резвый, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Сейчас полиция по данному случаю проводит расследование.