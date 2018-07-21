Массовое отравление в лагере "Орленок": дизентерию подтвердили в 56 детей и 4 взрослых

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова обнародовала обновленную информацию о диагнозе и состоянии детей, которые отравились в оздоровительном лагере "Орленок" на Донетчине.

Об этом Уполномоченная ВР Украины по правам человека написала на своей странице в Facebook.

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Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Сейчас в больнице города Славянска в 22 человек подтвержден диагноз, в стационаре находятся 16 детей. Лиманы – в 5 подтвержден диагноз, в стационаре сейчас 7 детей. Краматорск – в 22 подтвержденный диагноз, в стационаре – 1 ребенок и 1 взрослый. Мирноград – подтвержденный диагноз в 6, в стационаре находятся 3 человека. Константиновка – подтвержден диагноз у одного, в стационаре также – один человек. Дружковка – подтвержденный диагноз в 4, в стационаре – 7 человек,

– проинформировала Денисова.

Кроме этого, она отметила, что на данный момент состояние больных – "ближе к удовлетворительному".

По словам омбудсвумен, пострадавшие завершают курс антибактериальной терапии, 30 детей готовят к выписке из больниц.

Напомним, 17 июля в лагере "Орленок" Донецкой области отравились 91 человек, из которых 76 – дети. Позже у части детей, которые отравились в лагере, выявили острую дизентерию.

Что такое дизентерия?Инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае – детей) и социального напряжения в обществе.