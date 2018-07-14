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Массовое отравление в McDonald's: в тысячах заведений сети изымают популярный продукт

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Массовое отравление в McDonald's
Массовое отравление в McDonald's / Getty images

В почти 3 тысячах заведений популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's после случаев массового отравления изымают из продажи салаты.

Случаи отравления зафиксированы сразу в 14 штатах США, информирует The Wall Street Journal.

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Власти штатов Иллинойс и Айова объявили, что расследуют случаи заражения местных жителей кишечным заболеванием – циклоспорозом.

По версии следствия, часть пострадавших могли подхватить возбудитель инфекции после посещения ресторанов McDonald's – они ели салаты.

Известно, что с середины мая в Иллинойсе 90 человек заболели, а в Айове зафиксировано 15 случаев уже в конце июня.

В McDonald's по этому поводу заявили, что "в целях предосторожности" решили изъять салаты из меню примерно 3 тысяч ресторанов в 14 штатах США. В частности, речь идет о заведениях, которые сотрудничают с той же фирмой-поставщиком, которая поставляла салаты в рестораны сети в Айове и Иллинойсе.

В сети заверили, что сотрудничают с местными властями и правоохранительными органами, чтобы расследовать случаи заболевания.

К слову, накануне во Львове 9 человек отравились после того, как пообедали кебабом в одном из заведений быстрого питания.

Теги: Расследования отравление Новости США
Источник: 24 Канал
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