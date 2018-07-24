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Массовое отравление в оздоровительном лагере "Орленок": известно, какими блюдами отравились дети

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Массовое отравление в оздоровительном лагере "Орленок"
Массовое отравление в оздоровительном лагере "Орленок" / Иллюстративное фото

Медики назвали причину отравления 56 детей в летнем лагере "Орленок", что в Донецкой области. Сейчас почти всех детей уже выписали из больниц, в большинстве состояние здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как сообщили медики, сейчас в больницах находятся 4 человека. Однако они также в ближайшие дни будут выписаны, так как они заканчивают курс лечения.

В Донецком областном лабораторном центре подтвердили, что у детей действительно острая дизентерия Зонне. Это заболевание передается только от человека к человеку. Скорее всего, работники столовой, страдающие дизентерией, грязными руками раскладывали еду детям. ИЦ дизентерия перешла к детям во время употребления борща по-украински и с овсяной каши.

"Источником заболевания была сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Так как на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", – пояснили медики.

Напомним, 17 июля в лагере "Орленок" Донецкой области отравился 91 человек, из которых 76 – дети. Позже у части детей, отравившихся в лагере, обнаружили острую дизентерию.

Что такое дизентерия?
Инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае – детей) и социальной напряженности в общинах.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние отравление Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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