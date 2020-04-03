Массовое тестирование на коронавирус во Львове: Садовый поделился результатами

Во Львове продолжают массовое тестирование людей на коронавирус, в рамках которого, в частности, проверяют коммунальных работников. С понедельника по пятницу с помощью экспресс-тестов уже проверили 991 человека.

Все те, кто в течение дня пересекается с большим количеством людей, рискуют заболеть, подчеркнул в своем фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

Интересно Где во Львове тестируют на коронавирус: объяснение Садового

Мы продолжаем проверять коммунальных работников на COVID-19. Они обеспечивают непрерывную работу города, и для нас их безопасность является очень важной,

– подчеркнул Садовый.

В течение недели с 30 марта до 3 апреля в целом экспресс-тестами во Львове был протестирован 991 человек. Только за 3 апреля – 280 человек. Из всех этих тестов 4 оказались положительными, поэтому эти люди уже сдали материал на ПЦР-анализ.

Такое массовое тестирование возможно благодаря благодетелям, которые закупают эти тесты. Вот сегодня Ростислав Кисиль и корпорация Meest передали Львову еще 4 тысячи экспресс-тестов. Спасибо всем за помощь! Вместе все преодолеем", – резюмировал мэр Львова.

Что известно о коронавирусе во Львове?Во Львовской области зафиксировали уже 14 случаев заболевания коронавирусом. 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Сейчас в городе уже действует областная лаборатория, где проводят ПЦР-тестирование на коронавирус.